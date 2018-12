Onlykettlebell al 16esimo Trofeo Internazionale di Turbigo

Questo Sabato, 15 Dicembre 2018, la sezione OnlyKettlebell della Polisportiva del Finale ha partecipato al 16esimo Trofeo internazionale di Turbigo GranPrix WAKS Italy 2018 con grandissimi risultati, come sempre:

– Christian Borghello primo nel Biathlon con 160 slanci e 226 strappi con pesi da 24 kg;

– Alice Colella prima nello Slancio completo 5′ con doppie 24+24, 22 ripetizioni;

– Samuele Ferro primo nello Slancio completo 5′ 32+32 con 41 ripetizioni;

– Daniela Messina seconda nel Biathlon 16 kg con 29 slanci e 176 strappi

– Debora De Lima Barbosa seconda nello Slancio completo 5′ con 16+16 kg con 33 ripetizioni.

Ricordiamo la differenza tra queste due specialità: nel Biathlon lo Slancio si effettua con 2 kettlebell, mentre lo strappo con una soltanto.

Ma non mancate al prossimo appuntamento per questi ragazzi, che con i loro 3 Ori vinti agli Europei in Portogallo, (Christian Borghello, Alice Colella e Debora De Lima Barbosa), hanno appena portato l’Italia a diventare Campione d’Europa, perchè si tratta di una manifestazione benefica:

partecipate il prossimo 12 Gennaio all’evento SLANCIO DI SOLIDARIETA’ PER GENOVA che si terrà presso la palestra GOLD & BLUE di Via sestri 227 appunto a Genova e i cui proventi, ottenuti dalle quote di iscrizione, saranno interamente devoluti alle famiglie colpite dal crollo del Ponte Morandi! E allora forza ragazzi! Non risparmiate gli slanci neanche questa volta!