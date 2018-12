One Love Football Club, cena di autofinanziamento a Villapiana

Savona. One Love Football Club, squadra di calcio popolare e interculturale nata nel 2018 a Savona, organizza una cena di autofinanziamento alla Trattoria del mutuo soccorso di Villapiana per venerdì 7 dicembre.

One Love F.C. è un progetto che vuole abbattere le barriere sociali e culturali nel territorio attraverso lo sport e la solidarietà. In questo primo anno calcistico ha fatto il suo esordio nel campionato UISP a 7 giocatori, portando il proprio messaggio di inclusione e fratellanza sui campetti di Savona. La squadra infatti è composta da giocatori di svariate provenienze (savonesi di nascita e savonesi di “adozione”), in un percorso di confronto e conoscenza tra persone che vivono nello stesso territorio e fanno parte di una sola comunità, pur parlando lingue diverse.

“Invitiamo amici, tifosi e simpatizzanti a partecipare alla nostra cena solidale natalizia che si terrà alla SMS Generale di Villapiana venerdì 7 dicembre alle 20.30. Vi parleremo del nostro progetto e ci faremo gli auguri per un nuovo anno all’insegna dell’antirazzismo!”

L’iniziativa è in collaborazione con la Trattoria del mutuo soccorso di Villapiana, che opera all’interno degli spazi della SMS Generale, un progetto di ristorazione a prezzi popolari e cha ha portato sul nostro territorio l’idea del “pranzo sospeso”, ovvero la possibilità di lasciare un contributo extra per permettere alle persone in difficoltà di godere di un pasto caldo.

Per la cena di venerdì 7 dicembre, gli chef della Trattoria del mutuo soccorso di Villapiana propongono:

– Antipasto di verdurine varie al forno con bruschette;

– Piatto unico ricco: Chili con carne e fagioli (alternativa vegetariana: Gran zuppa di legumi ai profumi dell’orto);

– Dolce: Mele al forno al gusto di Natale.

Il prezzo è fissato a 12 € a persona (bevande escluse).

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 5 dicembre: al numero 3703274466 (whatsapp o sms) o con messaggio privato su Facebook.