Carcare. L’ Olimpia Carcarese si regala una buona domenica calcistica, aggiudicandosi (3-2) la gara con la Nolese.

“Non abbiamo giocato una bella partita -afferma il trainer biancorosso Marco Alloisio – ma abbiamo raccolto tre punti, a differenza di altre gare, dove, pur meritando, siamo tornati a casa a mani vuote”.

“Il successo vale doppio perchè ci consente, finalmente, di vincere una partita sul terreno del “Corrent” e di entrare nella griglia dei play off, traguardo che ritengo sia alla nostra portata”.

Il tuo pensiero vola alla Prima Categoria…

“La squadra quando ha giocato con le prime della classe (Millesimo, Sassello e Vadese) non ha demeritato, giocando alla pari con tutte, le qualità morali e tecniche per cercare di provare a salire di categoria ci sono tutte, la piazza di Carcare lo merita”.

Nella giornata in cui sull’impianto sportivo di Via Trincee, a Savona, si è giocato il match tra le vecchie glorie di Cairese e Carcarese in memoria di Carlo Pizzorno, il giovane tecnico carcarotto dedica il successo odierno alla figura del grande dirigente sportivo, recentemente scomparso.