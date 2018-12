Olbia. Termina 1-1 il match tra Olbia e Albissola, pareggio che soddisfa di più la squadra ligure, ma non quella sarda.

“Abbiamo buttato al vento la vittoria al termine di una gara nella quale non abbiamo rischiato niente – dice il tecnico sardo Guido Carboni – la squadra, purtroppo non ha avuto la forza caratteriale per vincere la partita. Il lavoro da fare è ancora lungo – conclude il fratello di Amedeo Carboni, ex giocatore di Sampdoria e Roma – dobbiamo eliminare gli errori, che ci impediscono di vincere gare come quelle odierne”.

“Nella prima frazione di gioco abbiamo subito l’Olbia – dichiara Claudio Bellucci – ma siamo stati bravi a rimanere in gara– nel secondo tempo i ragazzi hanno interpretato meglio la partita, pareggiando con Damonte… il punto conquistato in terra sarda è davvero importante”.