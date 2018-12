Oggi pomeriggio a Celle Ligure inaugura TraumFabrik, nuova realtà culturale aderente ARCI

Traumfabrik Calling/ Bruno Munari

Inaugura nel cuore di Celle Ligure, al 6 di via Aicardi 104R, il nuovo spazio multidisciplinare TraumFabrik – pensato e fortemente voluto da Alex Raso – che sarà gestito dall’omonima e neonata Associazione aderente ad ARCI Savona.

Il nuovo spazio si presta a diventare una originale piattaforma culturale e una sorta di Collector’s House dove i lavori selezionati dal curatore Riccardo Zelatore dialogano tra loro in rigorosi e poetici allestimenti.

Studio, laboratorio di produzione e spazio espositivo si intrecciano e alternano per affermarsi come think tank per designer, artisti visivi, illustratori, grafici e fotografi. Lo spazio è concepito come un’opera d’arte totale e si propone come nuovo stimolo al turismo culturale dei piccoli centri.

Per il suo debutto è prevista una preziosa e misurata collezione di opere di Bruno Munari che, in linea con il pensiero degli organizzatori, ci ricorda come l’arte possa essere “un agitatore di code per cani pigri”!

Bruno Munari è stato uno dei massimi protagonisti dell’arte, del design e della grafica del XX secolo, dando contributi fondamentali in diversi campi dell’espressione visiva (pittura, scultura, cinematografia, design industriale, grafica) e non visiva (scrittura, poesia, didattica) con una ricerca poliedrica sul tema del movimento, della luce e dello sviluppo della creatività e della fantasia nell’infanzia attraverso il gioco.

Bruno Munari è figura leonardesca tra le più importanti del novecento italiano e la sua grande apertura mentale e creativa è, nel pensiero dei promotori, un ottimo riferimento per la linea programmatica, culturale e sociale di Traumfabrik.

In questa Wunderkammer contemporanea, accanto ai lavori di Munari, alcune opere d’autore, libri preziosi e una curiosa selezione di oggetti raccontano lo spirito cosmopolita e la passione per il bello che accomunano il team dell’associazione.

L’evento ha il patrocinio di:

Comune di Celle Ligure

Comitato provinciale Arci Savona

Scuola Internazionale di Comics di Genova

Sede: TraumFabrik, associazione aderente ARCI Savona

Via Aicardi 104 R, 17015 Celle Ligure (SV)

Pagina FB: Traumfabrik

Periodo: 8 dicembre 2018 – 13 gennaio 2019

