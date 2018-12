Savona. Sabato 15 Dicembre si è svolta la Cerimonia di inaugurazione della nuova Targa esplicativa del Monumento ai Caduti “Rintocchi Memorie” di Piazza Mameli. La Targa è stata “donata” dal Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Savona con il contributo della Coop Liguria mentre il leggio, sulla quale è posizionata, è stato realizzato dal maestro artigiano Laino Antonio.

Il testo è stato ideato dal Comitato “Rintocchi Memorie”, costituito per realizzare iniziative in previsione del Centenario del 2027 (18 settembre), presieduto dal Consigliere Matteo Venturino e formato da rappresentanza del Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro (MdL Carlo Marchesano), UNUCI – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo (1° Cpt. Mario Mazzini), A Campanassa (Sig. Giorgio Gallotti) ed ANMI – Associazione Nazionale Marinai d’Italia Gruppo “Vanni Folco” di Savona (Presidente Luca Ghersi).

Foto 3 di 21









































La Cerimonia si è svolta alla presenza delle massime Autorità Civili, Militari e Religiose della Città ed una numerosa rappresentanza di Alpini ed altre Associazioni d’Arma confluite in Piazza Mameli al termine del natale degli Alpini celebrato in Duomo; dopo il saluto del Sindaco Avv. Ilaria Caprioglio a tutti gli intervenuti il discorso ufficiale è stato tenuto dal Console Provinciale dei Maestri del Lavoro MdL Mario Costa seguito dal Dott. Venzano discendente dell’Opera.

Pubblichiamo integralmente il discorso:

Un caro saluto a tutti i presenti, A distanza di un anno, questa è la seconda volta che ci ritroviamo in questa piazza dove, giorno dopo giorno, da oltre novant’anni si rinnova una tradizione storica, unica in Italia, se non nel mondo. Alle ore 18.00 precise, improvvisamente, sotto la vigile attenzione della nostra Polizia Municipale, il suono della campana del monumento ai Caduti “RINTOCCHI MEMORIE” si diffonde nell’aria invitando tutti i cittadini presenti a fermarsi in una pausa di riflessione per un minuto di silenzio. In qualità di Console dei Maestri del Lavoro di Savona, io vorrei aggiungere a questa giornata speciale, già colma di ricordi ed emozioni, un breve accenno riguardo il particolare percorso operativo che ci ha portato qui, questa sera, all’inaugurazione della nuova targa esplicativa del nostro monumento. Il fatto è che questo bronzeo monumento e la sua campana, da oltre dieci anni sono state “adottate” (è proprio il caso di dirlo) da un socio della nostra associazione: il Maestro del Lavoro Carlo Marchesano che, grazie al suo diretto contatto con gli eredi dello scultore Luigi Venzano di Genova, da anni studia la storia e la vita di questo nostro monumento inaugurato a Savona il 18 settembre 1927. Questi studi hanno subito interessato anche il compianto Console Maestro del Lavoro Mario Dall’Acqua tanto da generare l’idea di proporre entrambi al Comune di Savona, la realizzazione di un apposito comitato operativo in previsione del 2027 quando, per il nostro monumento “RINTOCCHI MEMORIE saranno cento anni esatti dalla data della sua inaugurazione. Lo scorso anno il comune di Savona ha aderito a questa proposta con la costituzione del Comitato Rintocchi Memorie guidato dal consigliere Matteo Venturino, e questa sera, questo comitato ha raggiunto proprio qui il suo primo obiettivo: l’inaugurazione della nuova targa esplicativa, una targa bi-lingue, e per la prima volta anche in Braille, fortemente voluta e ideata dai Maestri del Lavoro di Savona, concretamente e generosamente sponsorizzata dalla COOP Liguria, Ma un particolare ringraziamento voglio rivolgere, oltre che alla Società Coop Liguria, anche al Sig. Laino Antonio, esperto artigiano savonese che ha creato e donato il leggio, costruito a regola d’arte, che accoglie la nuova targa, nonché agli studenti del Liceo Artistico “Chiabrera Martini” di Savona che, con la sapiente guida dei loro insegnanti, su un nostro progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, da noi chiamato “Capsula del tempo a cielo aperto”, dallo studio del Monumento hanno magistralmente creato, durante lo scorso anno scolastico, geniali lavori artistici che verranno, ci auguriamo quanto prima, presentati alla cittadinanza in una mostra organizzata dalla nostra Amministrazione Comunale.

Il Consolato dei Maestri del Lavoro raggruppa gli insigniti dell’onorificenza della Stella al Merito del Lavoro ovvero i lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private che sono meritevoli per perizia, laboriosità, buona condotta morale e che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trent’anni alle dipendenze di aziende diverse. Recentemente è stato rinnovato il Consiglio Direttivo del Consolato di Savona, ecco di seguito i nomi: Console Mario Costa, Vice Consoli Sergio Caddeo e Luca Ghersi, Consiglieri/Revisori dei Conti Rita Bologna, Giovanni Briata, Andrea Ferro, Marco Perlo.