Nuoto sincronizzato: tappa bergeggina per le atlete di Italia e Francia

Bergeggi. Sono giunte a Bergeggi nel pomeriggio di ieri le Nazionali di nuoto sincronizzato di Italia e Francia, impegnate per tutta la settimana in un collegiale presso la piscina Zanelli di Savona.

La delegazione, composta dai due staff tecnici e da alcune atlete tra cui il capitano azzurro Beatrice Callegari e la francese Laura Augè, è stata ricevuta e salutata dal sindaco Roberto Arboscello prima di passare qualche ora di relax nella meravigliosa cornice della Spa del Dominio Mare, complesso che domina dall’alto la bellissima località savonese e il Golfo dell’Isola.

“È un onore poter ospitare le due nazionali nel nostro bellissimo borgo. Il connubio sport acquatico, e nello specifico il nuoto sincronizzato con la sua grande tradizione savonese, e Area Marina Protetta Isola di Bergeggi è quasi naturale e potrebbe funzionare anche in prospettiva futura, magari con qualche progetto che possa valorizzare il nostro stupendo territorio” commenta Arboscello.

Certo è che i paesaggi mozzafiato e il tratto di mare antistante l’isola, nonostante le condizioni meteo non ottimali, hanno impressionato positivamente gli staff di entrambe le nazionali.

“Non mancherò di invitare nuovamente la nazionale in altre occasioni, magari in una stagione più favorevole. Sarebbe bello un giorno vedere le nostre atlete, con in testa la campionessa savonese Linda Cerruti, esibirsi all’interno dell’Area Marina protetta, proprio di fronte all’isola, con una bella cornice di pubblico ad assistere dalla passeggiata”, il sogno nel cassetto del sindaco.

E chissà, visti gli ottimi rapporti, che il sogno non possa avverarsi presto.