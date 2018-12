Nuoto: Erica Musso ai campionati mondiali in vasca corta

Savona. Per Erica Musso, atleta cresciuta all’Amatori Nuoto Savona, è già tempo di tornare in vasca per competere ad alto livello, con la speranza di alzare le braccia al cielo.

La nuotatrice delle Fiamme Oro, allenata anche quest’anno da Maurizio Divano, ha iniziato la stagione agonistica col botto superando la concorrenza di atlete di livello mondiale quali Simona Quadarella, regalandosi un fantastico oro al Trofeo Nico Sapio, nuotando la distanza dei 400 stile libero in 4’00″44.

Erica si aggiunge alla folta delegazione italiana che parteciperà ai campionati mondiali di nuoto in vasca corta con i colori azzurri, che si tengono ad Hangzhou, in Cina.

La savonese esordirà domani, martedì 11 dicembre, nei 200 stile libero con Federica Pellegrini grande favorita (1’56″45 il suo tempo di iscrizione) e venerdì 14 affronterà i 400 stile libero.