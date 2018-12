Liguria. Sull’Italia e sul Mediterraneo permane una zona di alta pressione. Sulla Liguria nubi basse e velature in quota si alterneranno a fasi soleggiate almeno fino a lunedi 31 dicembre. È questa la situazione meteo secondo Limet, il centro meteo ligure

Previsioni valide per oggi, sabato 29 dicembre 2018

Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi sparse anche di tipo basso sul mare e lungo le coste, velature o nubi alte nelle zone interne in via di attenuazione. Nel pomeriggio condizioni di stabilità a parte qualche nube locale specie lungo le coste del levante, senza conseguenze. Nuove velature in arrivo in serata.

Venti: Deboli variabili o meridionali. Mari: Quasi calmo o poco mosso. Temperature: Stazionarie le minime, in lieve aumento le massime.

Previsioni valide per: domenica 30 dicembre 2018

Cielo e Fenomeni: Ancora condizioni di stabilità. Possibili nubi basse sul mare e lungo le coste specie al mattino, velature o nubi alte in transito in quota nell’arco della giornata con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Assenza di fenomeni.

Venti: Deboli di direzione variabile o meridionali Mari: Quasi calmo o poco mosso. Temperature: Stazionarie su valori miti.

Tendenza per: lunedì 31 dicembre 2018

Cielo e Fenomeni: Bel tempo a parte un po’ di nubi basse lungo le coste senza conseguenze. Temperature stazionarie su valori sempre miti.