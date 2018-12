Notte di fuoco ad Alpicella, fiamme sul tetto della canonica e della chiesa

Varazze. Notte di apprensione ad Alpicella, frazione di Varazze, dove un incendio ha devastato il tetto della chiesa di Sant’Antonio Abate, ma anche quello della canonica di piazza IV Novembre.

L’allarme è scattato all’1,30 e i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che si stavano espandendo dal tetto della canonica alla chiesa. Le operazioni dei pompieri, quattro squadre (una dal distaccamento di Varazze e tre dal comando di Savona) sono andate avanti per tutta la notte. Intorno alle 7,45 erano ancora in corso le operazioni di bonifica.

La stima dei danni non è ancora stata fatta, ma secondo le prime indormazioni sarebbero ingenti (il tetto della canonica sarebbe distrutto, mentre quello della chiesa parzialmente danneggiato). Anche sulle cause del rogo, al momento, non ci sono certezze.