Noli, la minoranza a fianco dei lavoratori Piaggio: “Situazione incresciosa e avvilente”

Noli. Anche i consiglieri comunli della lista di minoranza “Semplicemente Noli” Ambrogio Repetto, Lucio Fossati e Debora Manzino manifestano vicinanza ai lavoratori di Piaggio Aerospace.

“E’ nostra convinta intenzione – dicono i consiglieri – esprimere qui e pubblicamente, solidarietà e vicinanza a tutti quei lavoratori che stanno subendo le conseguenze di una situazione tanto incresciosa quanto avvilente e che, fra l’altro, vede coinvolti anche nostri concittadini”.

“Contestualmente chiediamo a tutti gli Enti territoriali che al momento non si sono ancora evidenziati o impegnati, a partire dall’attuale amministrazione del Comune di Noli, di attivarsi in tutte le forme possibili e con gli opportuni strumenti, affinché la pressione del peso Istituzionale contribuisca ad una urgente e positiva risoluzione delle problematiche che gravano, attualmente, sui lavoratori a cominciare dal pagamento degli stipendi per giungere alla garanzia di piena e sana occupazione per il futuro”.

“Siamo a disposizione per qualsiasi iniziativa volta allo scopo”, concludono gli esponenti di “Semplicemente Noli”.