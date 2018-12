Niente luce né riscaldamento a scuola, i genitori invitati a tenere i figli a casa: la protesta di Ciangherotti

Albenga. “Vi prego, ditemi che è l’ennesimo provino pre-natalizio di Scherzi a Parte”. Così il capogruppo di minoranza di Forza Italia ad Albenga Eraldo Ciangherotti commenta l’avviso con cui il dirigente scolastico della scuola primaria di Carenda, Domenico Buscaglia, invita i genitori degli alunni a tenere a casa i loro figli nella giornata di lunedì 10 dicembre in quanto nel plesso “non saranno funzionanti né il riscaldamento né l’illuminazione”.

“Il giorno lunedì 10 dicembre dalle 9 alle 15 nella zona in cui si colloca la scuola primaria di Carenda sarà sospesa l’energia elettrica – si legge – Pertanto non saranno funzionanti né il riscaldamento né l’illuminazione. A fronte di questo disagio sia la scuola che il Comune di Albenga ritengono opportuno che i genitori valutino con attenzione se mandare i loro figli a scuola. Il servizio sarà comunque attivo”.

“Non voglio fare polemica – scrive Ciangherotti sulla sua pagina Facebook – ma costringiamo i genitori a tenere a casa i figli da scuola, sconvolgendo gli equilibri familiari di chi lavora, per migliorare l’energia di tutti? Non posso accettare che l’amministrazione comunale non agisca nell’interesse della scuola, delle famiglie e dei bambini, chiedendo di effettuare i lavori sugli impianti Enel in orario extra scolastico”.