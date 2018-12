Nella calza della Befana i saldi invernali: al via sabato 5 gennaio

Liguria. Dopo gli acquisti di Natale con alti e bassi i commercianti e gli esercenti attendono l’inizio dei saldi invernali, che partiranno il prossimo sabato 5 gennaio: quindi, per tanti acquirenti, la possibilità di un regalo a prezzo scontato da mettere nella calza della Befana.

Il periodo di saldi post-Natale rappresenta l’atteso momento in cui ci si potrà sbizzarrire nelle compere magari non riuscite per Natale, grazie alla riduzione dei prezzi.

E il tutto durerà in mese e mezzo, cioè fino al 18 febbraio. Un’occasione attesa dagli acquirenti, ma anche da tutto il comparto commerciale, savonese e ligure: tra le priorità la spesa per abbigliamento e calzature, ma anche accessori e altri prodotti scontati, seguiti dai marchi delle grandi catene.

In tutta la provincia sono vietate le vendite promozionali degli articoli soggetti a saldo: è obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, la percentuale dello sconto e il prezzo finale.

E anche quest’anno non mancheranno i consigli per evitare le fregature: dalle varie associazioni dei consumatori non mancano i vademecum che già da alcuni anni accompagnano i consumatori all’acquisto consapevole di beni e servizi in linea con la normativa vigente.