Savona. Nessuno, prima d’ora, c’era mai riuscito. Primo posto nel Total Musical, la disciplina più difficile, in entrambe le categorie di gruppo destinate ai ragazzi (medie e superiori), in entrambi i principali concorsi nazionali di musical (a Firenze e Milano). L’impresa è riuscita alla scuola dei Nati da un Sogno di Savona, i cui allievi quest’anno hanno centrato un “en plein” portando a casa di fatto tutti i principali trofei esistenti in Italia per i performer sotto i 18 anni.

Quattro primi posti che sanciscono un 2018 senza rivali a livello nazionale. I concorsi legati alla disciplina del musical, in Italia, sono sostanzialmente due: uno a febbraio, organizzato a Firenze da Professione Musical nell’ambito di Danza in Fiera, e uno a dicembre a Milano, il Musical Day. Nel primo i ragazzi di Nati da un Sogno hanno trionfato sia tra gli Allievi (12-15 anni), con una scena ispirata a “School of Rock”, sia tra i Junior (16-19 anni) con un medley di “Dreamgirls”. Una doppietta ripetuta tre settimane fa a Milano, dove i Junior (5-13 anni) hanno vinto con “La Bella e la Bestia” e i Senior (14-27 anni) hanno messo in fila tutte le altre scuole d’Italia con una scena ispirata a “The Greatest Showman”.

“Non possiamo che essere fieri di quanto fatto dai nostri ragazzi – è il commento della direttrice della scuola, Roberta Bonino – vincere non è mai facile, ma farlo in tutti i concorsi per tutto l’anno è qualcosa in cui francamente non avremmo osato sperare. Una scena può riuscire particolarmente bene o essere più ‘fortunata’, ma vincere con quattro esibizioni diverse, contro tutte le altre scuole italiane (di cui alcune davvero validissime), testimonia veramente la passione e l’impegno di questi piccoli grandi artisti, ed è indice di quanto talento ci sia tra i giovani savonesi”.

A curare le coreografie è stato Giorgio Camandona, uno dei più importanti professionisti italiani (ha interpretato, tra gli altri, Pinocchio e Peter Pan, e nel 2019 sarà in scena in Chorus Line). “Sono molto, molto fiero di questo ennesimo traguardo – è il suo commento – che in realtà è un punto di partenza: nell’ambito didattico un concorso serve principalmente a stimolare i ragazzi, la cosa più importante è il percorso che si fa per arrivare all’esibizione. Io credo che la cosa più bella dei Nati da un Sogno sia il fatto che non perdono mai l’occasione di ‘mettere in difficoltà’ i propri ragazzi: li stimolano perennemente a fare di più e uscire dalla propria comfort zone, ma con la consapevolezza di avere sempre qualcuno affianco che non li lascia soli. Una filosofia in cui mi ritrovo appieno, e sono felice di sentirmi ormai parte di questa realtà. Insegnare la forza del gruppo è fondamentale, perché in teatro si lavora in gruppo, e anche questa è una cosa in cui NDS crede molto: il lavoro corale, accogliere chiunque, abituare i ragazzi sin da piccoli ad aiutarsi e accettarsi senza invidie. Sono molto fiero dei loro ragazzi, che ormai sento anche miei”.

Risultati di assoluto prestigio, quelli del gruppo, a cui vanno a sommarsi i riconoscimenti ad alcuni solisti (l’ultimo, in ordine di tempo, quello della 13enne Claudia Cannatello scelta a Milano come Miglior Talento Musical 2018) e le borse di studio, che per molti ragazzi rappresentano un trampolino di lancio fondamentale verso la professione del performer. Le opportunità più ghiotte in questo senso sono state assegnate alla 18enne Letizia Giordano (a cui una delle principali accademie italiane, la BSMT di Bologna, ha destinato una borsa del 50% per il corso triennale da professionista) e al 14enne Joshi Frumento, convocato per un’audizione per l’allestimento di Fame a Londra, nell’agosto 2019, con la London Dance Company.

“Queste borse sono uno dei motivi principali per cui riteniamo importante partecipare ai concorsi nazionali – spiega Elisa Guzzo, insegnante di danza – molti nostri ragazzi cullano il sogno di diventare professionisti, e potersi esibire davanti a giurie composte dai più grandi nomi italiani, e in qualche caso internazionali, rappresenta un’opportunità unica”. E da questo punto di vista il nome dei Nati da un Sogno, negli ultimi anni, è diventato una garanzia in Italia: “La costanza di risultati ci ha messo ‘nel mirino’ di diverse accademie – racconta Debora Tamagnini, vocal coach della scuola – alcuni nostri allievi vengono convocati regolarmente per masterclass o stage intensivi. Tre (Chiara Schiappapietra, Giorgia Bellavia e Alessandro Pontenani) sono allievi della BSMT e si avviano a diventare professionisti. E due già lo sono: Alessio Ruaro è tornato di recente al Chiabrera da protagonista in Kiss Me Kate, e Jessica Battiston è in scena in questi giorni a Milano in Cinderella”.

La scuola di musical savonese è diretta emanazione delle attività della compagnia Nati da un Sogno, attiva in provincia sia con i suoi spettacoli (soprattutto musical e teatro ragazzi) che con eventi di piazza: sono loro a organizzare, a maggio, Savona Città dei Bambini, e ad allestire ogni anno lo spettacolo itinerante Halloween in Town (quest’anno la loro “Fortezza 9 e 3/4” ambientata nel mondo di Harry Potter ha portato sul Priamar oltre mille persone). “Congratulazioni alla compagnia Nati da un sogno che con questi importanti riconoscimenti ha dimostrato di essere giunta a un traguardo di qualità e professionalità encomiabile – è il commento dell’assessore alla Cultura del Comune di Savona, Doriana Rodino – Siamo fortunati ad averli in città, dove ci propongono spettacoli ed eventi originali che fanno sempre il tutto esaurito. Ancora complimenti e un invito ad andare avanti così”.