Natale, le messe e gli appuntamenti liturgici del vescovo Marino

Savona. Diversi gli appuntamenti liturgici del vescovo Calogero Marino in preparazione della solennità del Natale e durante il periodo delle feste.

Venerdì prossimo 21 dicembre il presule celebrerà la Messa per i degenti dell’ospedale San Paolo in Valloria, mentre alle 18.30 sarà nella chiesa di san Giovanni Battista a Savona per le confessioni, “penitenziale” che verrà poi replicata alle 21 nella collegiata di san Giovanni Battista a Finalmarina.

Sabato 22 invece il vescovo sarà impegnato nel ritiro spirituale per gli istituti religiosi femminili.

Numerosi poi gli appuntamenti in Cattedrale: lunedì prossimo 24 dicembre monsignor Gero presiederà la tradizionale Messa di mezzanotte e martedì 25, alle 10.30 il solenne pontificale della festa. Lunedì 31 il Vescovo celebrerà la Messa di Te Deum alle 18, mentre martedì 1° gennaio, festa di santa Maria Madre di Dio, il pontificale alle 10.30.

Infine domenica 6, Epifania del Signore, Pontificale alle 10.30.

E in vista delle festività natalizie e confermando un’iniziativa avviata lo scorso anno, giovedì prossimo 20 dicembre alle 11.30, nelle sale della Curia diocesana, il vescovo Calogero Marino ha invitato tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Diocesi di SavonaNoli per un momento di incontro e di scambio di auguri.