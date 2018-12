Natale ad Albenga, edizione straordinaria dell’antivigilia per il mercato settimanale 

Albenga. Arriva il Natale e per tutti i ritardari arriva un’occasione in più per acquistare i regali anche a tempo quasi scaduto. Su richiesta dell’associazione Fiva, infatti, il Comune di Albenga ha concesso agli ambulanti di realizzare un’edizione straordinaria del mercato settimanale.

“Come già avvenuto in passato, considerata anche l’attuale situazione economica e l’annullamento di alcuni appuntamenti nel corso dell’anno causa allerte meteo, abbiamo deciso di autorizzare lo svolgimento del mercato straordinario in prossimità del Natale”, hanno spiegato dal Comune.

L’edizione straordinaria del mercato settimanale ad Albenga andrà in scena il giorno dell’antivigilia di Natale, domenica 23 ottobre 2018, con inizio alle 8,30 e chiusura prevista alle 18,45, nelle strade e piazze ordinariamente utilizzate (via Dalmazia e zone limitrofe).