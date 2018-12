Natale 2018, la mia letterina: parità tra i sessi e fine del razzismo

“Rosso Pistacchio” è la rubrica di Marzia, che ama definirsi “una truccatrice struccata”. Uno spazio al femminile dal taglio volutamente “leggero” in cui parlare a 360 gradi di tutto ciò che ruota intorno alle donne. In salsa savonese, naturalmente.

Caro Babbo Natale,

eh va beh, che ti devo dire? Quest’anno hai voluto fare lo splendido e finalmente regalarmi ciò che ti chiedo da tantissimo tempo.

Sei stato bravo, lo ammetto.

Certo, se proprio vogliamo essere pignoli, avrei qualcosina da ridire sui tempi di consegna: quaranta anni sono forse un po’ troppi, ma ammetto che ne valeva la pena.

Caro babbino mio, la magrezza te la chiedevo da tanto tanto tempo, e finalmente eccola qui, in carne ed ossa, più ossa che carne, in realtà, e ora, che ho obiettivamente tutto quello che ogni donna possa desiderare, non mi resta che allinearmi alle mie esimie colleghe Miss Mondo e Miss Universo e, dall’alto della mia scintillante figaggine, esprimere gli unici desideri che possono rimbalzare nella mia magra testolina vuota.

LA PACE NEL MONDO

Cosa altro vuoi che chieda nel mio abbagliante abito di paillettes, mentre cerco di reggere dignitosamente il peso di corona e scettro?

Lo so, caro Babbino, è una richiesta impegnativa ma forse se vi metteste insieme tu, Gesù bambino, la Befana e Trump, forse si potrebbe fare…

Un po’ di serenità lì, un po’ di umanità laggiù, un po’ di solidarietà a nord, un po’ di uguaglianza a sud, un bel fiocco rosso e il gioco è fatto! Un bel dono per l’universo!

Come dici?

Trump e Gesù Bambino non si possono vedere?? Trump ha detto alla Befana che è vecchia e brutta??

Chissà perché lo sospettavo…

Ma non mi arrendo, Babbino bello, il mio secondo desiderio è:

LA FINE DELLA POVERTA’

Mi rendo conto che anche qui l’ho sparata grossa, ma, caro Babbo, tu che tutto puoi e tutto vedi, perché non togli qualche costoso cellulare dalla calza di alcuni bambini, e non riempi di latte e cibo la pancia di tanti altri?

Come dici? Non si può? Le banche?? I flussi monetari?? Gli equilibri mondiali??

Guarda, Babbino mio, siccome ti vedo in difficoltà, cambio regalo: per questo Natale 2018 io vorrei

LA PARITA’ TRA I SESSI

Beh, ora è inutile che tu ti offenda e faccia il vago.

No, non sto insinuando che tu lavori meno della Befana, devi ammettere che però sei molto più conosciuto e amato, viaggi in first class e con il cappotto di pelliccia, e a quella povera vecchia nemmeno una veste nuova.

Quanto ci vuole? Pari diritti, pari doveri, pari opportunità, pari retribuzione.

Ah, e poi, non è così difficile, Babbo, non tutte le bimbe vogliono una bambola, non tutti i bimbi vogliono un trenino, aggiornati, Babbo!

Mi rimane un ultimo dono da chiederti, visto che sugli altri non ci senti, io vorrei

LA FINE DEL RAZZISMO

Non sbuffare, Babbo.

Lo so, hai pensato che bastasse portare dei bei bambolotti neri e riempire il presepe di immigrati per far capire il messaggio alle persone.

Hai pensato che una donna incinta persa in mezzo ad un mare di sabbia e accolta da una comunità intera ci dovesse bastare per capire.

Ma non ci è bastato.

Mangiamo cattiveria e odio e li rivomitiamo.

Anche a Natale.

Il prossimo è solo nemico che ruba e devasta. E noi vogliamo solo che affoghi, che muoia, che soffra, che non ci rubi il cellulare, il bambolotto, il primo posto nella prima fila in Chiesa.

Ma anche qui è facile: vi mettete tu, la fata dei denti, il bambinello, la Madonnina, San Giuseppe, tutti i pastori e la lavandaia, la signora con l’oca e quello con l’agnello sulla schiena, Gaspare, Melchiorre e Baldassare, tutti i potenti della terra, Trump, Di Maio e Salvini…, e ci ridate dignità e amore verso il prossimo.

Babbo?? Perchè ridi, Babbo?

Ehi, guarda che soffochi!

Come dici?

E’ stato più facile portarmi la magrezza???

Buon Natale, Babbo.

