Mozione del Pd in Regione: “Contraccettivi gratis in Liguria per combattere l’aumenti di Hiv”

Liguria. “Servono azioni per l’accesso gratuito ai contraccettivi anche nella nostra Regione”. Lo dichiara Luca Garibaldi, consigliere Pd in Regione Liguria.

“E’ una battaglia di civiltà che già altre Regioni stanno portando avanti, dalla Lombardia alla Toscana, dall’Emilia Romagna al Piemonte – spiega – La Liguria segua questa strada, a partire da tutti i giovani sotto i 26 anni. L’accesso gratuito alla contraccezione, siano essi dispositivi medici o farmaci, significa favorire una sessualità sana e consapevole, contrastare malattie sessualmente trasmissibili, evitare gravidanze indesiderate e ridurre il ricorso all’aborto”.

“Il tema delle malattie sessualmente trasmissibili è ancora centrale, soprattutto perché in questi anni si è abbassata molto la guardia – prosegue Garibaldi – La Liguria è fra le regioni italiane in cui si registra una delle maggiori incidenza con 100 nuove diagnosi di Hiv e tra le 15 e 20 persone affette da Aids all’anno. Le giovani generazioni risultano essere poco informate sulla malattia, le modalità di trasmissione e soprattutto sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Per questo servono iniziative concrete: contraccettivi gratuiti, rafforzamento dell’attività dei consultori, campagne informative e educazione alla salute sessuale e riproduttiva. Chiederemo con una nostra mozione l’iniziativa della Regione di seguire gli esempi già adottati da altre Regioni in questa direzione”.