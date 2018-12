Morto a Milano lo scrittore Andrea G Pinketts, amava Miss Muretto e diede vita al Festival AG Noir di Andora

Si è spento a 57 anni Andrea G Pinketts, scrittore e giornalista milanese molto noto in Riviera per il suo legame con Miss Muretto e il festival nazionale del giallo di Andora. Malato di tumore da tempo, è morto all’hospice dell’ospedale Niguarda di Milano.

Vincitore di premi letterari, tra i quali spiccano due edizioni del Mystfest e il premio Scerbanenco – recita la sua pagina Wikipedia – ha alternato la carriera di scrittore a quella di giornalista, conducendo inchieste per riviste. Celebri i suoi reportage per Esquire e Panorama grazie ai quali ha, tra le altre cose, contribuito all’arresto di alcuni camorristi nella cittadina di Cattolica, all’incriminazione della setta dei Bambini di Satana a Bologna e a suggerire il profilo di Luigi Chiatti, detto il “mostro di Foligno”.

Era noto al grande pubblico per aver raccontato la Milano degli anni ’80 e ’90 mediante la “Scuola dei Duri” (un movimento di giallisti che raccontavano il capoluogo lombardo attraverso il crimine). Nel 2013 si era incatenato quando venne posto sotto sequestro il bar in cui era solito scrivere. Sul piccolo schermo era stato di casa al Maurizio Costanzo Show e, dal 2011 al 2013, era stato tra i conduttori della trasmissione Mistero.

Pinketts, al secolo Andrea Giovanni Pinchetti, aveva un rapporto stretto con la provincia di Savona. Due le manifestazioni legate al suo nome. La prima è Miss Muretto ad Alassio, concorso di bellezza al quale la presenza dello scrittore era abituale: nel 2012 si lasciò andare anche a uno sfogo sul palco nel quale attaccò Miss Italia (“Mi sono rotto le palle, c’è un clima militare e quasi patriottico”) ed elogiò in paragone proprio Miss Muretto (“Ad Alassio c’è un’aura di divertimento, gioia, vita e leggerezza profonda”).

Ma la manifestazione savonese a cui il suo nome è più legato è certamente il Festival Nazionale del Giallo di Andora, nato da una chiacchierata al bar tra lo stesso Pinketts e il sindaco Mauro Demichelis. Un legame testimoniato già dal nome, “AG Noir” in cui le lettere “AG” stanno sia per “Andora Genius” che per le iniziali dei due nomi dello scrittore. Il festival ha esordito nel 2014 decretando di fatto l’esistenza di un movimento di scrittori del genere noir e giallo che operano nel savonese e che nella provincia ambientano le loro storie.