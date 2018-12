Liguria. Continua la fase anticiclonica e mite ma con presenza di flussi umidi che determinano addensamenti sulla nostra regione. La temporanea rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali più secchi per la giornata di Natale garantirà una parentesi maggiormente soleggiata. Ecco le previsioni meteo secondo gli esperti del centro Limet.

Oggi lunedì 24 dicembre vigilia di Natale contraddistinta da nuvolosità diffusa, più intensa su centro-levante, ove in mattinata non si esclude qualche locale sgocciolio di poco conto, più probabile a ridosso dei rilievi retrostanti alla linea costiera. Schiarite in giornata, più ampie a ponente e sulle Alpi Marittime. Tra pomeriggio e sera tendenza a generale miglioramento su tutti i settori. Venti da sud est moderati, tendono ad indebolirsi in giornata. Rotazione da nord tra pomeriggio e sera con rinforzi in nottata. Mari: Generalmente mosso. Temperature: Si mantengono stazionarie su valori molto miti per il periodo. Sono comprese sulla costa tra 14 e 18 gradi, nell’intero tra 6 e 14.

Domani, martedì 25 dicembre, Natale contraddistinto da bel tempo con cielo in prevalenza soleggiato e qualche velatura in transito. Tendenza a nuovo aumento della nuvolosità verso sera. Venti: Settentrionali moderati al mattino, al più localmente tesi su centro-ponente. Si attenuano in giornata per ruotare dai quadranti meridionali tra pomeriggio e sera, rimanendo deboli. Mari: Generalmente mosso, in parziale scaduta in giornata. Temperature: In calo le minime, stazionarie o in lieve aumento le massime.

Mercoledì 26 dicembre tornano i flussi umidi meridionali, causa di un generale nuovo aumento della copertura nuvolosa, con cielo che risulterà a tratti coperto in giornata, in un contesto asciutto.