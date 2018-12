Liguria. Veloci correnti nord-occidentali interesseranno l’Italia nei prossimi tre giorni, recando condizioni di variabilità sulla nostra regione in un contesto piuttosto mite. Lo affermano le previsioni del centro Limet.

Nuvolosità in rapido aumento già dalle prime ore del mattino, inizialmente di tipo medio-alto, poi a livelli più bassi, con maggiore interessamento del settore centro-orientale. Probabili piovaschi generalmente deboli tra est savonese e Levante, con possibili intensificazioni soprattutto sui rilievi soprastanti la linea di costa. Asciutto sul resto della regione, con eventuali schiarite relegate all’imperiese.

Venti inizialmente deboli, ma in aumento fino a forti da sud-ovest in serata, specie sul Levante. Mare dunque con moto in repentina crescita fino a molto mosso, agitato al largo.

Temperature massime che saliranno localmente fino a +15/16°C sulla costa, mentre non si dovrebbe salire oltre ai +12/13°C nell’interno. Valori dunque ancora ben superiori alle medie del periodo, ma attenzione ai prossimi giorni quando potremo vivere un assaggio d’inverno con temperature in discesa.