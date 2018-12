Liguria. Ulteriori apporti di aria fredda in arrivo sulla nostra regione. Cielo generalmente sereno in attesa del peggioramento di domenica che porterà piogge lungo le coste e neve in Appennino. Lo affermano le previsioni del centro Limet.

Nella tarda notte non si escludono residui fiocchi di neve sui massicci montuosi dell’Appennino di Levante e sulle Alpi Liguri. Fenomeni in rapida attenuazione già a metà mattinata. Lungo le coste cielo in via di rasserenamento a parte nubi medio-alte a levante, in allontanamento verso sud-est. Nel pomeriggio ancora addensamenti sparsi sui versanti padani orientali e sulle Alpi Liguri ma senza più fenomeni, bel tempo altrove a parte nubi locali sui crinali di spartiacque senza conseguenze.

Venti intensi da nord al mattino, che potranno toccare gli 80-90 km/h sui crinali e allo sbocco delle vallate, in calo al pomeriggio. Mare dunque stirato sotto costa, ma mosso o molto mosso al largo.

Temperature massime decisamente invernali su tutta la regione che solo localmente saliranno oltre i +10°C in costa, mentre nell’entroterra i valori si manterranno diffusamente sotto i +5°C. La temperatura minima registrata a Savona è stata di 5°C.