Liguria. Mentre le grandi perturbazioni atlantiche seguitano a prediligere i settori oltralpe, una sorta di limbo atmosferico permane sul nord-Italia e sulla Liguria, in un “loop” fatto dell’alternanza di giornate grigie ed umide e giornate soleggiate ed asciutte.

Transitato il veloce impulso atlantico che tra la serata di ieri e le prime ore di questa notte ha interessato la nostra regione, segnatamente i settori medio-orientali, con piogge diffuse, ma a prevalente carattere di piovasco o rovescio debole, secondo quanto rilevato dagli esperti del Centro Limet il tempo è tornato a migliorare, sicchè stamane ci troviamo a commentare cieli in buona parte sgombri da nubi, eccezion fatta per gli addensamenti presente sui versanti padani centro-occidentali e sullo spezzino, che nelle prossime ore tenderanno comunque a dissolversi.

La seconda parte del dì, quindi, trascorrerà pressoché serena e soleggiata su tutto il territorio, mentre potrà assistersi ad un graduale aumento delle temperature, che lungo le coste potranno toccare valori localmente superiori a 16/18 gradi. La ventilazione, attualmente ancora orientata dai quadranti settentrionali, specie sul savonese orientale ed il genovese occidentale, col trascorrere delle ore andrà progressivamente disponendosi da sud-ovest, favorendo, di fatto, un generale aumento del moto ondoso.

La giornata di domani non si discosterà di molto da quella odierna, se non per l’insorgenza di qualche innocua nube bassa sul comparto centro-levantino. Qualche cambiamento, invece, giungerà nella prima metà della prossima settimana, quando contestualmente alla discesa di masse d’aria di matrice artico-marittima sull’area balcanica, potremo assistere ad un graduale calo delle temperature, maggiormente apprezzabile in montagna. Il tutto inserito in un contesto asciutto, ma piuttosto ventoso.

Scendendo nel dettaglio, oggi avremo al primo mattino residui annuvolamenti sullo Spezzino e lungo i versanti padani senza conseguenze, bel tempo altrove. Nel pomeriggio cielo sereno ovunque.

Venti moderati o forti da nord nelle prime ore del mattino come da avviso, in successiva attenuazione e rotazione a sud-ovest su tutta la regione nel pomeriggio. Mare molto mosso.

Temperature pressoché stazionarie le minime, in aumento le massime: sulla costa minime tra 8 e 10 gradi, massime tra 16 e 18 gradi; all’interno minime tra 1 e 7 gradi, massime tra 12 e 15 gradi.