Liguria. Il Mediterraneo occidentale alle prese con una blanda circolazione ciclonica.

Per la giornata di oggi gli esperti del Centro Limet prevedono tempo nuvoloso, residue nevicate nelle zone interne fino al fondovalle ma con accumuli scarsi o inconsistenti. Temporanee schiarite al pomeriggio seguite da un nuovo incremento delle nubi in serata.

Venti forti da nord, mare stirato sottocosta e mosso al largo. Temperature in calo: sulla costa minime tra 2 e 8 gradi, massime tra 7 e 12 gradi; all’interno minime tra -4 e 0 gradi e massime tra 1 e 5 gradi.

Per domani, venerdì 14 dicembre, si prevedono venti forti da nord fino a burrasca, soprattutto nella zona di Capo Mele e negli sbocchi vallivi del savonese e del genovese. Qualche nube in transito al mattino, successivamente soleggiato. Mare stirato sottocosta, molto mosso al largo. Temperature in ulteriore lieve calo.

Infine, per sabato 15 dicembre avremo flussi settentrionali nuovamente tesi e forti su savonese e genovese. Sereno al mattino, tendenza ad aumento delle nubi dal tardo pomeriggio.