Liguria. Un flusso di correnti umide e miti continuerà ad interessare la nostra regione almeno fino alla vigilia di Natale. Molta nuvolosità e qualche pioggia sarà probabile a levante, temperature in progressivo aumento anche in quota.

Secondo gli esperti del Centro Limet, per oggi avremo al mattino sarà probabile qualche piovasco tra Tigullio orientale, spezzino e rispettivo entroterra. Nubi irregolari sul resto della regione, più sottili su Imperiese e Alpi Liguri dove avremo maggiori schiarite. Nel pomeriggio ancora nubi medio-basse a levante, senza piogge, maggiori schiarite a ponente e sui versanti padani anche se con velature talora consistenti (il sole potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato).

Venti forti tra ovest e sud-ovest al largo come da avviso, moderati tra sud e sud-ovest a levante in rotazione a sud est e successivo indebolimento, deboli variabili a ponente. Mare localmente agitato al mattino al largo e sul levante, molto mosso altrove. Moto ondoso in graduale scaduta durante la giornata.

Temperature in aumento: sulla costa minime tra 11 e 13 gradi, massime tra 15 e 17 gradi; all’interno minime tra 4 e 18 gradi, massime tra 10 e 13 gradi.