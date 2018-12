Meteo: nuvoloso, ma clima mite e temperature in rialzo

Liguria. Umide e miti correnti meridionali culleranno la nostra regione fino alla Vigilia di Natale recando molte nube e qualche precipitazione. A Natale cambio di registro con l’arrivo di più secche correnti settentrionali. Queste le previsioni meteo del Centro Limet su Liguria e savonese.

Nessun particolare avviso per questa domenica 23 dicembre.

Cielo e Fenomeni: al mattino nuvolosità bassa compatta su savonese e genovese, qualche timida apertura sarà possibile sullo spezzino, mentre sull’imperiese residueranno ancora ampi spazi di sereno. Nel corso del pomeriggio e ancor di più dalla sera nubi in aumento anche sugli estremi regionali, pioviggine o veri e propri piovaschi avranno luogo lungo il tratto di costa compreso tra savonese orientale, genovese e spezzino e il relativo immediato entroterra.

Venti: Deboli da est/sud-est sul settore centro-orientale, da nord-est a ponente, moderati da sud/sud-est sui versanti padani dell’Appennino (Marin bianco).

Mari: Poco mossi a ponente, mosso sul centro-levante, fino a molto mosso sullo spezzino e a largo.

In aumento le temperature: sulla cosa le minime tra 14/+16°C e le massime tra +15/+18°C. Nelle zone interne temperature minime +6/+13°C, le massime +10/+14°C.

Ecco le previsioni per i prossimi giorni:

Domani, lunedì 24 dicembre, ancora nubi basse dominano lo scenario ligure, recando piogge deboli, ma diffuse sul settore centro-orientale. Tempo migliore a ponente. Graduale dissolvimento delle nubi a partire dalla serata. Venti deboli/moderati da sud-est. In rotazione a nord tra savonese e genovese in serata. Mari per lo più poco mossi, fino a mosso a levante e a largo. Temperature stazionarie o in ulteriore, lieve aumento in quota.

Martedì 25 dicembre cambio di registro per la rotazione delle correnti dai quadranti meridionali a quelli settentrionali. Giornata nel complesso buona, salvo qualche nube bassa (gaigo) sui versanti padani centro-occidentali. Venti moderati/tesi da nord-ovest, specie tra savonese e genovese, mari generalmente poco mossi, temperature in calo, specie in quota.