Liguria. Cedimento dell’alta pressione nella seconda parte del weekend di stampo invernale. Una perturbazione atlantica riporterà piogge e nevicate tra domenica e lunedì. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

La Liguria questa mattina si è svegliata sotto cieli sereni in un clima ventoso e freddo prettamente invernale. Una nuova discesa di aria fredda dall’Europa centro-orientale ha raggiunto l’Italia negli ultimi giorni in un contesto di tempo stabile al Centro-Nord e decisamente perturbato al Sud e sulle Isole sotto scacco di un vortice depressionario mediterraneo. La situazione è però destinata a cambiare anche da noi nel corso delle prossime 24 ore ad opera di una perturbazione atlantica che riuscirà ad avanzare da ovest.

Come detto sopra in queste ore siamo all’apice dell’afflusso freddo e la notte appena trascorsa ha fatto nuovamente registrare valori minimi molto bassi in particolar modo nelle zone interne e in montagna. Le centraline della rete Limet hanno misurato valori compresi tra +2 e +6°C lungo la fascia costiera mentre nelle zone immediatamente retrostanti i termometri hanno toccato gli 0°C. Valori minimi sottozero nei fondovalle dei versanti padani tra Savonese e Genovesato e in bassa Val di Vara con punte di -5.9°C a Calizzano. In montagna da segnalare i -10°C raggiunti sul Monte Bue (1785 m) in Val d’Aveto e i -8.2°C al Rifugio La Terza (2065 m) sulle Alpi Liguri imperiesi.

La giornata odierna sarà ancora stabile seppur fredda e ventosa lungo la costa e di ghiaccio (temperatura sotto lo zero) in montagna sopra i 1000. La ventilazione da nord- est andrà gradualmente attenuandosi nel corso del pomeriggio con i venti da disporsi da est/sud est durante la notte su domenica ad annunciare il cambiamento del tempo. Cambiamento del tempo che si tradurrà in aumento della nuvolosità dal mattino di domenica con successive precipitazioni in estensione da ponente a carattere sparso. Le precipitazioni stante le temperature molto basse preesistenti nelle zone interne, assumeranno carattere nevoso a partire dai 400/500 metri sui versanti padani, 800/900 metri su quelli marittimi. Le temperature risulteranno in diminuzione nei valori massimi. Come sempre per gli ultimi aggiornamenti invitiamo a seguire il bollettino previsionale aggiornato pomeridiano.

Previsioni valide per oggi, sabato 15 dicembre 2018

Cielo e Fenomeni: Condizioni di bel tempo su tutta la regione. Qualche nube sarà possibile al primo mattino sui versanti padani orientali e una tendenza ad aumento della nuvolosità medio-alta tra il pomeriggio e la serata ad iniziare dalla riviera di ponente, senza precipitazioni.

Venti: Moderati da nord al mattino con residui rinforzi; progressivo indebolimento del vento nel pomeriggio fino a debole alla sera. Mari: Stirato sotto costa, da mosso a poco mosso al largo. Temperature: In lieve calo le minime, in contenuto aumento le massime.

Previsioni valide per: domenica 16 dicembre 2018

Cielo e Fenomeni: Progressivo aumento della nuvolosità già dal mattino. Tendenza a piogge sparse lungo le coste più intense tra il Genovese e il Savonese. Nevicate nelle zone interne con quota neve in calo fino ai fondovalle sui versanti padani centro-occidentali, sopra i 600-800 metri sui versanti marittimi con locali intrusioni più in basso in caso di rovesci intensi specie in serata.

Venti: Moderati da sud al mattino, in rotazione prima a sud est, poi a nord-est in serata con rinforzi sul settore centro-occidentale costiero. Mari: Da mosso a molto mosso specie al largo. Temperature: In aumento le minime, in progressivo calo le massime.

Tendenza per: lunedì 17 dicembre 2018

Cielo e Fenomeni: Ultime precipitazioni sui settori orientali in attenuazione, schiarite ad iniziare dal settore centro-occidentale della costa, in propagazione a tutta la regione entro la serata. Venti forti da nord e temperature stazionarie su valori piuttosto bassi.