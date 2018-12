Liguria. Il graduale afflusso di aria artica, contemporaneamente ad una “ritirata” dell’anticiclone verso ovest, inizia a dare i primi effetti sulla nostra regione. Progressivo ulteriore raffreddamento nelle prossime ore. Lo affermano le previsioni del centro Limet.

Questo secondo martedì di dicembre si apre in maniera similare alle scorse giornate: cieli sereni e tersi su tutti i settori, visibilità ottima e vento da nord a tratti forte.

La differenza più significativa inizia a farsi notare nelle temperature, che stanno gradualmente calando in tutti i settori. Lungo i litorali stamane si registrano termiche comprese tra i +5°C ed i +11°C. Nell’entroterra, specialmente in quota in Appennino e nei versanti padani è decisamente più freddo, si oscilla tra i -5°C ed i +8°C. Da segnalare nei fondovalle dei versanti padani alcune “punte”: -5.2°C a Calizzano e -4.3°C a Giusvalla.

Cosa ci attende nel corso della giornata? Col trascorrere delle ore assisteremo ad un aumento delle nubi da ponente fino al settore centrale della regione, soprattutto nella seconda parte di giornata. Le temperature mostreranno un calo, soprattutto nelle località interne (+4/+8°C); sulla costa non si dovrebbero raggiungere i valori pesantemente sopramedia dei giorni scorsi, rimanendo sugli 8-16°C. Mare mosso sotto costa, molto mosso al largo. Venti in indebolimento.

Per la giornata di domani, mercoledì 12 dicembre, atteso un tempo più variabile con possibili nevicate in Appennino.