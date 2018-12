Liguria. L’alta pressione ci terrà compagnia anche in questi ultimissimi giorni dell’anno, garantendo condizioni di stabilità e mitezza. Con l’arrivo del 2019 sperimenteremo un graduale calo delle temperature per l’affluenza di correnti via via più fredde di matrice artica.

Bel tempo su tutta la regione, a parte il transito di qualche nube alta o velatura, che potranno far apparire il sole come dietro ad un vetro smerigliato.

Venti: Deboli/moderati settentrionali. Mari: Quasi calmi o poco mossi, mossi sul basso Ligure orientale/Capo Corso.

Temperature: Pressochè stazionarie.

Costa min: +8/+13°C, max: +14/+16°C

Interno min: -1°/+10°C, max: +9/+13°C