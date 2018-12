Liguria. Alta pressione ancora ben salda sul bacino del Mediterraneo con qualche velatura in transito sulla Liguria e temperature sempre sopra alle medie del periodo. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Dando uno sguardo a livello barico, si nota ancora una figura anticiclonica ben salda sul bacino del Mediterraneo, mentre i sistemi perturbati atlantici continuano a transitare poco a nord delle Alpi con lievi ripercussioni anche sul nord Italia. Verso la Russia europea si può notare la propaggine più occidentale del così detto “Orso” ovvero l’anticiclone termico che staziona durante il periodo invernale sulla Siberia.

Durante le ore notturne, sulla Liguria, il cielo si è mantenuto in gran parte sereno con solo alcune velature in transito. Le temperature minime sono leggermente calate nelle zone interne rispetto ai valori di ieri. La temperatura minima registrata a Savona è stata di 11,8°C.

Nel corso della mattinata il cielo si manterrà sereno praticamente ovunque con solo qualche velatura in più sul ponente. Nel pomeriggio aumento delle nubi alte anche sul resto della regione con il Sole che potrebbe apparire come dietro ad un vetro smerigliato. In serata potrà comparire anche qualche nube bassa innocua sul centro levante. Le temperature massime saranno ancora sopra alle medie del periodo con punte fino a +20°C lungo le riviere. Ventilazione da nord, localmente moderata allo sbocco delle vallate di genovese e savonese in mattinata. In rotazione da sud est con intensità debole a levante nel corso della giornata. Mare generalmente poco mosso.

La giornata di domani sarà caratterizzata da qualche nube innocua con temperature in lieve calo ma sempre sopra alle medie del periodo.

Situazione: Alta pressione ben salda sul bacino centro occidentale del Mediterraneo. Continuo passaggio di impulsi perturbati atlantici su Alpi e centro Europa, con locali ripercussioni sul nord Italia

Cielo e Fenomeni: Sereno al mattino fatta eccezione per il ponente ligure dove transiteranno delle innocue velature. Dal pomeriggio aumento della copertura nuvolosa alta su tutto il territorio. Dalla sera comparsa di banchi di nubi basse lungo le coste

Venti: refoli da nord in mattinata. Rotazione da sud est dal tardo pomeriggio sul centro levante, sempre da nord a ponente. Mari: Poco mosso

Temperature: in calo le minime, massime stazionarie con valori al di sopra delle medie del periodo

Costa min: +5/+10 °C, max: +16/+20°C

Interno min: -2°/+7°C, max: +7°/+15°C