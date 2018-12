Liguria. La depressione che ha portato maltempo in metà di questo fine settimana si sta spostando verso sud. La situazione meteo – secondo gli esperti del centro meteo Limet – dovrebbe quindi migliorare. Anche se un nuovo peggioramento dal sapore tutto invernale e già dietro l’angolo.

Oggi, lunedì 17 dicembre, ancora qualche pioggia o “nevasco” sui rilievi sopra ai 600/800 metri nelle ore del mattino, soprattutto sul levante ligure e le relative zone interne, in miglioramento. In mattinata belle schiarite presenti a ponente in estensione sul centro levante in giornata, con tempo generalmente soleggiato su tutta la regione entro il pomeriggio. Attenzione per venti da nord, forti e rafficati al mattino. Parziale indebolimento nel pomeriggio-sera, ma comunque sempre sostenuti sino a tesi. Mari generalmente mossi sotto costa per onda lunga. Mossi o molto mossi al largo. Temperature in ulteriore lieve calo le minime, in lieve aumento le massime, saranno comprese sulla costa tra 4 e 12 gradi, nell’entroterra tra -4 e 7.

Domani, martedì 18 dicembre, cielo in prevalenza poco nuvoloso in mattinata, con velature in transito. Stratificazioni in aumento nel corso della giornata, a cui si sommeranno alcune nubi basse sul settore centrale, in un contesto comunque parzialmente soleggiato. In serata ulteriore infittimento della nuvolosità. Venti settentrionali da moderati a deboli in mattinata, ruotano da sud est in giornata, rimanendo deboli. Mare in lieve aumento. Temperature in rialzo.

Attenzione, però, perché già mercoledì è possibile un nuovo peggioramento con nevicate sparse a quote anche medio – basse.