Liguria. Un promontorio anticiclonico comincia ad espandersi sul Mediterraneo occidentale, mentre correnti umide da ovest continuano ad investire l’Italia. Sulla Liguria tempo grigio e umido in un contesto termico via via più mite. Lo affermano le previsioni del centro meteo Limet.

La mattinata si apre nuvolosa, specie sul settore centro-orientale della regione. Qualche schiarita riesce ad imporsi solo su Alpi Liguri, Val Bormida ed estremo ponente. Sulla linea costiera le minime oscillano tra i 4 gradi di Savona e i quasi 11 gradi di Nervi e Bogliasco. Nell’entroterra la temperatura più bassa è stata registrata a Calizzano, dove il termometro è sceso fino a – 6.4 gradi, complice l’assenza di nubi e di vento. Nell’entroterra del centro e del levante la copertura nuvolosa ha invece in parte inibito le inversioni a fondovalle.

La ventilazione si presenta da nord tra Savona e Genova, di direzione variabile e più debole altrove, ma tenderà a ruotare da sud-ovest ed a rinforzare sul levante regionale in serata. A ponente la giornata trascorrerà tra nubi e schiarite, ma senza precipitazioni, mentre non sono da escludere brevi e locali piovaschi tra Tigullio, Spezzino e relativo entroterra, specie tra pomeriggio e sera, in corrispondenza del rinforzo libecciale. Si tratterà comunque di precipitazioni sparse e di debole intensità. Le temperature massime saranno in aumento ovunque, attestandosi tra 12 e 14 gradi sulla costa.

Nei prossimi giorni le nubi basse continueranno a dominare la scena ligure, insieme ad una più decisa rimonta anticiclonica e ad un ulteriore addolcimento termico.

Venti: A ponente deboli da nord al mattino, variabili nel pomeriggio. Sul settore centro-orientale ventilazione moderata dai quadranti meridionali, tendente a rinforzare da sud-ovest sullo Spezzino in serata.

Mari: Da mosso a molto mosso, localmente agitato al largo tra la sera e la notte.

Temperature: in aumento

Costa min: +5/+9 °C, max: +12/+14°C

Interno min: -3°/+2°C, max: +7/+10°C