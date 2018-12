Liguria. Perturbazione atlantica in avvicinamento domani sulla nostra regione determina tempo perturbato, pioggia sulla costa e nevicate sull’Appennino in serata.

Fin dalle prime ore del mattino cielo molto nuvoloso ovunque. Pioggia debole o a tratti moderata soprattutto sul settore centro-occidentale. Possibili fenomeni di gelicidio sul lato padano sul settore centro-occidentale fino a fondovalle. Nel corso del pomeriggio precipitazioni in intensificazione ovunque, fatta eccezione lo Spezzino dove pioverà in modo più debole e discontinuo. Quota neve in calo a partire dal tardo pomeriggio/sera: previste nevicate sulle Alpi Liguri, sui rilievi lato costiero a quote superiori gli 800m, in calo dalla tarda serata fino a 400-500m, mentre sul lato padano la neve scenderà fino al fondovalle.

Nevicate moderate dal tardo pomeriggio sul settore centro-occidentale sui rilievi costieri sopra gli 800-900m in calo a 600m in tarda serata, mentre sul lato padano possibili fenomeni di gelicidio al mattino fino al tardo pomeriggio localmente fino a fondovalle, con nevicate in serata.

Venti: tramontana a tratti tesa su Savonese, più debole su Genovese. Scirocco debole-moderato a Levante. Nel corso del pomeriggio entrata decisa della Tramontana anche su Genova, resta lo scirocco teso sul Levante. Mari: mosso al mattino, molto mosso al pomeriggio.

Temperature: in aumento le minime, in calo le massime.

Costa min: +4/+9 °C, max: +8/+13°C

Interno min: -2°/+3°C, max: +0/+4°C