Liguria. Sull’Italia e sul Mediterraneo permane una zona di alta pressione. Tuttavia, un flusso di correnti umide meridionali nei bassi strati determina la formazione di nubi basse sulla nostra regione, generalmente innocue in termini di precipitazioni. Lo affermano le previsioni del centro Limet.

Su tutta la regione permarranno addensamenti bassi sormontati da una copertura medio-alta in arrivo da nord-ovest. Locali schiarite saranno presenti sulle Alpi Liguri, sull’Imperiese e versanti padani in genere; basso il rischio di pioggia a parte pioviggini in corrispondenza degli addensamenti più compatti.

I venti saranno generalmente deboli o al più moderati con direzione tra sud e sud-est, mentre il mare si presenterà mosso o poco mosso.

Temperature stazionarie, con valori ben oltre le medie di riferimento del periodo. I valori massimi potranno infatti raggiungere e superare i +12/+13°C sulla costa, +10/+11°C nell’interno. La temperatura minima registrata nella notte a Savona è stata di 7°C.

Domani schiarite maggiormente presenti su tutta la regione, ma alternate ad addensamenti bassi specie lungo la fascia costiera, non associati a fenomeni.