Liguria. Una blanda depressione interessa i bacini occidentali del Mediterraneo determinando un peggioramento delle condizioni meteo anche sulla nostra regione. Lo affermano le previsioni del centro Limet.

Già dalle prime ore del mattino nuvolosità in aumento soprattutto sul settore centrale dove ci aspettiamo deboli piovaschi. Nel corso della mattinata e nel pomeriggio la nuvolosità si estenderà un pò su tutta la Liguria. Le precipitazioni saranno ancora deboli o al più moderate. Quota neve al mattino ancora alta, ovunque sopra i 1000m, sarà in calo nel corso del pomeriggio e si porterà sugli 800-900 metri sull’Appennino, mentre la neve scenderà fino a fondovalle sui versanti padani. Si tratterà in ogni caso di una spolverata, con accumuli fino a qualche cm.

Venti: moderati fino a tesi prevalenti da sud-est al mattino. Dalla tarda mattinata rotazione dei venti dai quadranti settentrionali su Savonese e Genovese, persisteranno da sud-est su Tigullio e Spezzino.

Mari: poco mosso al mattino, mosso dal pomeriggio.

Temperature: stazionarie al mattino, in forte calo dal pomeriggio.

Costa min: +5/+10 °C, max: +7/+13°C

Interno min: – 4°/+4°C(fondovalle), max: +1/+5°C