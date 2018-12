Finale Ligure. Le ferite dell’ondata di maltempo che ha scosso il savonese a fine ottobre si fanno ancora sentire. E ne sono esempio alcuni tratti di passeggiata gravemente danneggiati, come sulla direttrice tra Finale Ligure e Varigotti, ma anche tra la stessa Varigotti e Noli subito dopo la galleria.

La situazione più grave rimane al Km. 595 dell’Aurelia, proprio tra Finale e Varigotti, con la mareggiata che si è “mangiata” le protezioni di cemento che sorreggono la passeggiata ed ha eroso la scarpata sottostante. Ovviamente la zona e il tratto di passeggiata sono state transennate, in attesa di un intervento di messa in sicurezza definitivo: tuttavia, da parte di alcuni, la paura ed il pericolo crollo esiste, anche per il traffico viario che avviene quotidianamente nel tratto di Aurelia.

Foto 3 di 3





“Abbiamo già sollecitato Anas in più occasioni per chiedere i lavori di messa in sicurezza, compatibilmente con altre gravi situazioni post-maltempo in Liguria e in Italia: auspichiamo che l’intervento possa essere programmato a breve. La sistemazione del tratto e della passeggiata, con una nuova palificazione, è un’opera prioritaria per il nostro territorio” dice il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli.

“Purtroppo Finale Ligure ha pagato un duro prezzo per il maltempo e la violenta mareggiata e abbiamo altri due tratti di Aurelia da mettere in sicurezza, ricordando che la nostra amministrazione ha già in cantiere il progetto di rifacimento della passeggiata che collega Finale a Varigotti” conclude Frascherelli.