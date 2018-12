Manca il gasolio, stop al riscaldamento: chiusa la scuola di via Milano a Borghetto

Borghetto Santo Spirito. Sospensione delle attività scolastiche nel plesso di via Milano a Borghetto Santo Spirito per problematiche legate all’impianto di riscaldamento. Lo ha reso noto il sindaco Giancarlo Canepa con una apposita ordinanza comunale.

L’asilo nido rimarrà chiuso nella giornata di domani, venerdì 14 dicembre, in attesa di alcune verifiche tecniche sulla temperatura nell’istituto. La scuola dell’Infanzia, nelle giornate di venerdì 14 e lunedì 17 svolgerà la propria attività presso le scuole di via Trilussa come concordato con la direzione didattica.

“Ci scusiamo per il disagio arrecato alle famiglie, risolveremo il problema prima possibile” commenta il primo cittadino di Borghetto.

Stando a quanto riferito, all’origine del disguido una mancata fornitura di gasolio, un disguido organizzativo, costringendo il sindaco a firmare l’ordinanza.