Mamma non si reca a prendere i figli a scuola e risulta introvabile: mistero ad Albenga

Albenga. Nel primo pomeriggio di oggi si sarebbe dovuta recare a scuola a prendere i due figli piccoli, ma non si è presentata. Da ieri non si hanno più sue notizie, il telefonino squilla a vuoto e non è stata nemmeno trovata in casa da vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario.

Assume i contorni del mistero la vicenda avvenuta quest’oggi nel centro storico di Albenga, in via Oddo. Protagonista una mamma che, al momento, sembra essere scomparsa nel nulla.

La donna si è separata dal marito, con due figli piccoli, che ieri sono stati per l’intera giornata con il padre. L’uomo, questa mattina, li ha accompagnati a scuola, ma la madre, attesa all’uscita per recuperarli, non si è presentata.

A quel punto, pensando ad una dimenticanza, la vicina di casa (con delega) ha prelevato i bambini da scuola ma, una volta a casa, nonostante gli svariati tentativi di suonare il citofono, nessuna risposta.

Allarmata, la vicina ha dunque deciso di allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnai di Albenga, i vigili del fuoco e i militi della croce bianca. I pompieri, pensando anche un possibile malore all’interno dell’abitazione, hanno forzato la porta di ingresso, ma l’alloggio è risultato vuoto.

Numerosi sono stati i tentativi di contattare la donna telefonicamente, senza risultato. Al momento, i bambini sono stati accolti a casa dei vicini e i carabinieri sono impegnati nella ricerca della madre.

Aggiornamenti in corso