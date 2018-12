Maltempo, mancata sospensione della caccia: botta e risposta in Consiglio regionale

Liguria. Il consigliere regionale Marco De Ferrari (Mov5Stelle) ha presentato oggi in Consiglio un’interpellanza, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta i motivi per i quali, dopo le ondate di maltempo che hanno colpito la Liguria nelle settimane scorse, non è stata sospesa ogni forma di caccia sul territorio regionale per consentire il pieno recupero degli ecosistemi e degli habitat naturali, come previsto dalla legge nazionale 157 del 1992.

L’assessore alla caccia Stefano Mai ha ribattuto che il maltempo ha colpito soprattutto la zona costiera mentre “l’entroterra, dove si trovano le principali specie di fauna selvatica di interesse venatorio, è stato coinvolto in modo più marginale e non tale da determinare nuove disposizioni di tutela”.

L’assessore ha rilevato, inoltre, che non sono giunte segnalazioni di particolari criticità o richieste di interruzione delle attività venatorie da parte degli organismi preposti.