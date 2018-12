Lutto a Calice: è morto Luigi Rossello, presidente onorario della Croce Bianca

Calice Ligure. Lutto a Calice per la scomparsa di Luigi Rossello, presidente onorario della locale Croce Bianca.

“Gino”, come era conosciuto in paese, si era iscritto come volontario nella pubblica assistenza nel 1964, poche settimane dopo la fondazione, diventandone una figura di riferimento. Era stato presidente dal 1976 al 1980, nel biennio 1983-1984 ed infine dal 2000 al 2001.

La Croce Bianca ha voluto ricordarlo con un messaggio pubblico, un semplice “Grazie di tutto” con cui unirsi al dolore di parenti e amici. Condoglianze alla famiglia sono giunte anche da parte dell’amministrazione comunale e del sindaco Alessandro Comi.