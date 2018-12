Lunedì alla SMS Generale di Savona: Pranzo di Natale alla Trattoria del Mutuo Soccorso

Savona. Lunedì prossimo, 24 dicembre, a partire dalle 12:30, pranzo di Natale alla Trattoria del Mutuo Soccorso presso la SMS Generale di via San Lorenzo, storico sodalizio aderente Arci. A partire dalle 16 la festa continua con la musica e i canti de A Brigà.

“Per quelli che sostengono una buona causa, per quelli che a Natale sono soli, per quelli che la compagnia non basta mai, per quelli che non hanno tempo di cucinare, per quelli che a Natale lavorano, per quelli che non hanno mai mangiato la Minestra di Natale della tradizione savonese” dichiarano gli organizzatori.

Il menù prevede: un primo a scelta tra Minestra di Natale alla Vecchia Savona e Penne alla crema di salmone o alle Cime di rapa, Seppie con piselli, dolce e acqua ad un costo di euro 10,00.

Ingresso con tessera Arci.

Prenotazioni allo 019 827531, il ricavato del pranzo sarà utilizzato per sostenere il progetto “Pasti sospesi” che ArciSolidarietà, Arci Savona e la Cooperativa Arcimedia, stanno realizzando presso la SMS Generale.