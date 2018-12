Luminarie, pattinaggio su ghiaccio e veglione di capodanno: Marina di Loano pronta per Natale

Loano. E’ in programma per venerdì 7 dicembre alle 17.30 in punto l’accensione delle luminarie natalizie che, fino a gennaio, coloreranno a festa Marina di Loano.

L’accensione delle “luci di Natale” di Marina di Loano andrà ad arricchire lo splendido spettacolo offerto dal grande albero di piazza Italia e dal resto dell’illuminazione artistica che decoreranno la città di Loano durante il periodo natalizio.

Sempre venerdì pomeriggio sarà inaugurata anche la pista di pattinaggio su ghiaccio allestita nell’area parcheggio di Marina di Loano. La pista avrà una superficie di oltre 400 metri quadrati e sarà aperta a grandi e piccini. I più giovani ed i meno esperti potranno cimentarsi nello “skating on ice” su ghiaccio grazie ai “pinguini” che li aiuteranno a mantenersi in equilibrio.

La pista sarà in funzione tutti i pomeriggi e tutte le sere fino al 6 gennaio.

Venerdì 7 dicembre riaprirà ufficialmente anche “Il Ristorante” dello Yacht Club Marina di Loano, che a fine mese sarà la location del “Gran Veglione di Capodanno”.

La lunga notte di festa comincerà con la “cena di San Silvestro” in programma a partire dalle 21 sulla main lobby dello Yacht Club di Marina di Loano. Lo squisito menu elaborato dallo chef Florjan Zaja, la location unica con splendida vista sul mare ed il servizio di altissimo livello saranno gli ingredienti di una serata a dir poco spumeggiante, il modo migliore per salutare alla grande il 2018 ed iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno.

Il veglione sarà accompagnato dalla musica di Rudy Mas Dj e Gabry Sax, che abbinando mixer e sax daranno vita ad un incredibile fusione di generi e stili diversi, e dalle performance live di Luca Griotto e Giulia Cristaldi.

Dopo mezzanotte intrattenimento con musica dal vivo e drink sulla main lobby (le consumazioni non rientrano nel costo della cena).

Il costo è di 110 euro a persona. Per partecipare al veglione di Capodanno è obbligatorio prenotare entro e non oltre le ore 12.30 del 30 dicembre contattando i numeri 019.6789660 o 366.904.0005 (Silvia Rosso) o inviando una mail all’indirizzo silvia.rosso@marinadiloano.it.