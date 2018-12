Loano, tutto pronto per l’inaugurazione della mostra “Voci su Tela” con opere di Jimy Hendrix, Patty Smith e Laura Pausini

Loano. E’ in programma per venerdì 7 dicembre alle 17.30 l’inaugurazione di “Voci su Tela”, la mostra d’arte che fino al 6 gennaio 2019 troverà spazio nella Sala del Mosaico di Palazzo Doria a Loano. L’esposizione, promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport in collaborazione con Dimensione Eventi, è stata curata da Massimo Cotto, noto giornalista, conduttore radiofonico, critico musicale, assessore alla cultura del Comune di Asti e, in questa occasione, anche ideatore dell’intero progetto.

“Voci su Tela” è la più grande collezione al mondo di opere d’arte realizzate da artisti straordinari noti al grande pubblico per un’altra arte: quella della musica. Grandi nomi della musica internazionale di tutti i tempi sono i protagonisti di una collezione di oltre 150 opere raccolte da Massimo Cotto in oltre 20 anni di lavoro. Nel corso della sua ventennale carriera, Cotto ha chiesto a cantanti, musicisti ed artisti dai diversi caratteri e dai diversi stili di produrre un’opera propria. Obiettivo? Dare vita ad un progetto espositivo con finalità benefiche, in aiuto a diverse realtà che “rendono la vita migliore agli altri”.

L’adesione entusiasta degli artisti ha così permesso la realizzazione di una grande mostra in cui gli stessi artisti svelano lati segreti della propria personalità, esaltando ancor di più il legame affettivo con il pubblico che li segue da tanti anni con passione. Sorprende l’evidente somiglianza tra il modo di cantare degli artisti e il loro modo di dipingere. E per il visitatore sarà sicuramente molto divertente associare la voce alla tela.

La rivelazione di un lato artistico inedito di grandi musicisti, la connessione con il loro background, l’interpretazione della musica in arte figurativa, la commistione dei sensi, di udito e vista rappresentano il concept della mostra. Cotto spiega meglio la sua idea: “Molto spesso esiste una connessione fra chi fa musica e chi dipinge. Chi sa tenere in mano uno strumento ed un microfono in genere sa usare anche pennelli e matite”.

Da qui la certezza di un progetto originale innovativo per gli aspetti di comunicazione, di espressione artistica e, in primis, per il risvolto sociale. La collezione privata, diventata mostra itinerante, è in continuo ampliamento ed evoluzione, sempre nuova ad ogni presentazione al pubblico nella forma e nei contenuti.

La mostra è composta da opere originali di Jimi Hendrix, Patty Smith, Piero Pelù, Francesco Renga, Laura Pausini, Noemi e tantissimi altri. La collezione è impreziosita poi da opere di personaggi televisivi e radiofonici come il giornalista Vincenzo Mollica e lo scrittore ed autore Giorgio Faletti.

Accogliendo la finalità benefica alla base del progetto artistico, Dimensione Eventi devolverà in beneficenza all’associazione DopoDomani Onlus i proventi delle “offerte libere” dei visitatori.

La mostra sarà aperta tutti i giorni (ad eccezione del 25 dicembre 2018 e dell’1 gennaio 2019) dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni è possibile contattare Dimensione Eventi al numero 011 2632323 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.