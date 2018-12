Loano. Continuano gli interventi di manutenzione programmati dal settore lavori pubblici dell’ufficio tecnico del Comune di Loano.

In questi giorni hanno preso il via i lavori di sistemazione della condotta di smaltimento delle acque meteoriche situata tra via Amalfi, via Venezia e via delle Olivette rimasta danneggiata in occasione dell’ondata di maltempo di fine ottobre.

La forte pressione delle acque incanalatesi nella tubatura ha causato il sollevamento della soletta di copertura, rendendo quindi necessario il ripristino del manto stradale. Sempre in questi giorni sono cominciati i lavori di sistemazione del cortile interno della residenza protetta Ramella di via Stella.

Gli interventi prevedono la stesura di un nuovo manto asfaltico e, contestualmente, la ristrutturazione della rete di smaltimento delle acque bianche.