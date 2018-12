Loano, nella sede di Pro Loco la presentazione di “Solis” di Raffaella Verga

Loano. Venerdì 4 gennaio alle 16 la sede di Pro Loco Loano presso Marina di Loano ospiterà il secondo appuntamento di “Natale tra le righe”, la rassegna libraria organizzata da Pro Loco Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Raffaella Verga, psicologa e scrittrice albenganese esperta di risoluzione dei conflitti e tecniche di negoziazione, presenterà il suo libro “Solis” (NeP Edizioni).

Una mareggiata diventa il simbolo dell’unione familiare della strana famiglia di Solis. Non arriva la mareggiata e la loro famiglia si sgretola lentamente. Ma la forza dell’amore tutto ricompone, col tempo, se veramente ci si crede. E forza chiama forza, smuove le energie della terra, e la mareggiata arriva, quale simbolo di ricomposizione e di rinascita.

Cambiano gli eventi esterni, ma la solidità di una famiglia resta invariata. Tutto contribuiva a rendere più forte la tradizione, articolandola e rendendola più solida, vera, unicamente nostra, il che la erigeva a collante sostanziale della nostra strana e particolare famiglia. “Tutti gli anni aspettavamo con ansia la prima mareggiata dell’inverno e quell’anno non arrivava”.

Il titolo del romanzo porta il nome della protagonista, una ragazzina adolescente che vive in un contesto familiare non convenzionale con il quale deve confrontarsi quotidianamente. La complessità sociale unita ad un profondo vuoto interiore che non è riuscita a colmare (o rielaborare) fanno di Solis un’adolescente inquieta ed infelice.

“Solis è un romanzo di formazione che racconta il viaggio di cambiamento e crescita di una ragazza – spiega l’autrice – Ma è anche un romanzo corale che parla della famiglia e dell’importanza cardine di questa nella crescita sana di un individuo. Possono cambiare gli eventi esterni ma la solidità di una famiglia resta invariata”.

Raffaella Verga nasce ad Albenga, in Liguria, nel 1971. E’ laureata in Lettere, in psicologia ed è coach certificato. Si occupa da 15 anni di consulenza aziendale e formazione psicologico comportamentale per numerose aziende italiane. Esperta di Adr (Alternative Dispute Resolution), di psicologia del conflitto e di tecniche di negoziazione e comunicazione efficace. “Solis” è il suo sesto romanzo.

Dal 1998 ha pubblicato “Storia di un’altra donna” con Firenze Libri; “Con gli occhi degli altri” edito con Albatros Il Filo – Premio segnalazione della critica al concorso letterario di Viareggio Carnevale; “Etichette nere per il bene e il male” con Albatros Il Filo; “L’Effetto domino” self publishing, che vince il Primo Premio del Premio Nazionale Pannunzio; “Ma perché proprio a me?”, edito da Armando Curcio editore nel 2016, che vince il Premio Soldati e la Menzione d’onore del Premio Alda Merini.