Loano. L’amministrazione comunale di Loano ha deciso di ampliare il catalogo di volumi disponibili presso la biblioteca civica di Palazzo Kursaal con l’acquisto di circa un centinaio di nuovi libri per bambini e ragazzi.

Ricordano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria: “Nel 2018 Loano ha ottenuto per il secondo anno consecutivo lo status di ‘Città che Legge’, riconoscimento rilasciato dal circuito del ‘Centro per il Libro e la Lettura’ (Cepell) e da Anci e volto a promuovere e valorizzare le amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche di incentivazione alla lettura. Inoltre, l’amministrazione ha promosso il ‘Patto per la Lettura’ e ha lanciato il progetto ‘LOA Legge in Ogni Angolo’ e la sua versione per le scuole, il cui obiettivo era promuovere la lettura a tutti i livelli”.

“Riteniamo che le biblioteche (e particolarmente la biblioteca civica di Loano, divenuta negli anni un vero e proprio centro culturale) siano uno dei luoghi privilegiati per l’incentivazione alla lettura e della cultura dei libri. Per raggiungere questi obiettivi è necessario puntare soprattutto sui bambini e sui ragazzi mettendo a loro disposizione volumi adatti alla loro età ed in grado di incuriosirli ed affascinarli rendendoli, in futuro, lettori consapevoli ed affezionati. Da qui la nostra scelta di investire nell’acquisto di questi volumi”.

I volumi sono adatti a giovani lettori di età compresa tra i 3 ed i 16 anni e sono stati acquistati presso le librerie della città, che hanno fornito supporto e consigli nella scelta dei vari titoli. Per i più piccini sono stati scelti libri in cartonato, albi illustrati di editori specializzati in letture per bambini (come la casa editrice Babalibri,Valentina Edizioni e Kite Edizioni). E ancora bellissimi libri pop-up dell’autrice ed illustratrice Anna Llenas e libri a comunicazione aumentativa (Caa) per bambini con complessi bisogni comunicativi. Ma ci sono anche volumi ad alta leggibilità, con caratteristiche grafiche e di impaginazione che favoriscono la leggibilità e che li rendono accessibili anche a bambini con Dsa (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e Bes (Bisogni Educativi Speciali).

Inoltre, nei giorni antecedenti al Natale saranno messi a disposizione dei lettori più adulti tanti nuovi best-seller.