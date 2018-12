Loano. Questa mattina 180 persone hanno preso parte alla 32^ edizione del Cimento Invernale di Nuoto promosso dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con l’Ati Sla (Spiagge Libere Attrezzate), il Sindacato Italiano Balneari di Loano, la Federazione Italiana Nuoto Salvamento, la Guardia Costiera di Loano.

Un caldo sole quasi primaverile e la temperatura dell’acqua di 15 gradi (quella dell’aria era di 16 gradi) hanno creato le condizioni ideali per il tradizionale tuffo di fine anno, che come sempre ha visto la partecipazione di “professionisti del cimento” provenienti da tutta la Liguria e da tutto il Nord Italia. La festa in riva al mare all’interno dei Bagni Solemare e dei Bagni Medusa è stata animata da un dj-set che ha dato il ritmo ai cimentisti impegnati nell’attività di riscaldamento condotta dagli istruttori dell’Asd Krav Maga Parabellum.

di 11 Galleria fotografica Il cimento a Loano









La cimentista più matura è risultata essere Elena Gerhardt di Genova, che si è tuffata in acqua a 90 anni e sei mesi. Il più maturo, invece, è Gaetano Caprellini di 80 anni. La cimentista più giovane è Emma Laise di Treviglio, di 7 anni appena compiuti. Il più giovane, invece, è Federico Gallo, pure lui di 7 anni. Un premio speciale è stato consegnato a Giuseppe “Fabione” Zimmardi.

Le comitive più numerose erano quella dei “Nuotatori del Tempo Avverso” con 22 partecipanti e quella del Doria Nuoto con 16 partecipanti. Il premio per il costume più originale è andato ad Annamaria Perrotta.

Soddisfazione è stata espressa dal vice sindaco e assesore al turismo Remo Zaccaria: “Un’altra bella edizione con cimentisti coraggiosi… Una mattinata di festa e allegria che apre i prossimi eventi natalizi a Loano, in attesa del grande Capodanno in piazza”.