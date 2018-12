Loano. Duplice investimento pedonale questa sera, una manciata di minuti prima delle 18, a Loano. L’episodio è avvenuto sulla via Aurelia, proprio a pochi passi dall’ingresso di Ragioneria.

Una donna stava attraversando la strada in compagnia di un’amica, quando sono state raggiunte e in vestite da un’auto, guidata da un’altra donna che si trovava in compagnia del marito. Il primo a soccorrere le donne ferite, che sono state sbalzate sull’asfalto, riportando traumi e ferite, è stato un negoziante della zona, che ha allertato i soccorsi.

Sul posto, croce bianca di Borghetto, croce rossa di Loano, automedica del 118, polizia locale e carabinieri. Le due ferite sono state trasportate entrambe in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul tratto dell’Aurelia interessato dall’incidente, proprio all’imbocco di Loano, si registrano code con conseguenti rallentamenti al traffico.