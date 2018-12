Loano, conto alla rovescia per la 32^ edizione del Cimento Invernale di Nuoto

Loano. Si terrà venerdì 28 dicembre a Loano la 32^ edizione del Cimento Invernale di Nuoto promosso dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con l’Ati Sla (Spiagge Libere Attrezzate) il Sindacato Italiano Balneari di Loano, la Federazione Italiana Nuoto Salvamento, la Guardia Costiera di Loano.

Il tradizionale tuffo di fine anno si terrà nello specchio acqueo antistante i Bagni Solemare e i Bagni Medusa e, come sempre, vedrà la partecipazione di “professionisti del cimento” provenienti da tutta la Liguria e da tutto il Nord Italia: gli impavidi tuffatori si metteranno alla prova affrontando il mare d’inverno per un tuffo della durata di pochi secondi o, per i più allenati, di una decina di minuti.

La festa in riva al mare sarà animata da un dj-set che darà il ritmo ai cimentisti impegnati nell’attività di riscaldamento condotta dagli istruttori dell’Asd Krav Maga Parabellum.

Le iscrizioni si apriranno alle 10 mentre il tuffo è previsto per le 11 circa. Alle 11.30 si terranno le premiazioni: uno speciale riconoscimento sarà consegnato al più giovane e alla più giovane, al più maturo e alla più matura, a chi indossa il costume più originale e al gruppo più numeroso. A tutti i partecipanti sarà donato un piccolo omaggio.

Dopo il tuffo, i cimentisti potranno riscaldarsi con un tè caldo e riprendere le energie con un gustoso spuntino offerto dall’organizzazione.