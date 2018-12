Loano, concluso oggi l’incontro sul mondo della Difesa Personale Femminile

Loano. Oggi pomeriggio si è svolto nella palestra della scuola elementare Valerga a Loano un incontro gratuito introduttivo sul mondo della difesa personale femminile, organizzato dal settore Autodifesa e Prevenzione dell’associazione sportiva Krav Maga Parabellum.

Questo evento patrocinato dal Comune di Loano, dall’ordine delle professioni infermieristiche di Savona e dal comitato provinciale CSEN è il secondo e ultimo appuntamento dei due proposti alla cittadinanza per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne.

Il primo si è svolto sabato scorso, nella biblioteca “Adecco” di palazzo Kursaal con un convegno ricco di argomenti e relatori.

“La giornata di oggi – spiegano gli organizzatori – è stata utile per sottolineare l’importanza di vivere la nostra quotidianità con maggiore consapevolezza e nella determinazione di segnalare e soprattutto denunciare situazioni anomale che possono sfociare in violenza subita o subita da altri. Alle partecipanti sono state mostrate e proposte tecniche basi di autodifesa, ponendo l’attenzione più volte alla complessità della gestione di eventi in cui entra in gioco la percussione”.